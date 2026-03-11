Wohnquartier Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Am gefragtesten Standort Kiryat Yovel – an der Grenze von Ramat Denya und Ramat Sharet, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahnlinie, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Malha, Parks und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt.
In einem kürzlichen Gebäude nach der Bewehrung (Tama 38), mit Aufzug von Shabbat und Zugang komplett ohne Schritte, ist eine moderne 3-Zimmer-Wohnung, nur vor einigen Jahren gebaut.
Fläche von 77 m2 gut angeordnet, hell mit zwei Orientierungen!
Schöne Terrasse von 12 m2, teilweise angepasst für Soccah, mit offenem und grünem Blick.
Die Wohnung umfasst auch:
• Eine Master Suite mit eigenem Duschbad
• Ein zusätzliches Badezimmer mit Badewanne
• Ein sicheres Zimmer (Mamad)
• Zentrale Klimaanlage
• Bodenheizung
• Und ein privater Abstellraum im Cadastre (Tabou)
