  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Wohnquartier Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Ra’anana, Israel
von
$1,78M
;
Wohnquartier Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34166
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung mit großem Garten – Westexposition Das Hotel liegt in einer Einbahnstraße, einer der beliebtesten von Raanana. Ein echter privater Garten von 220 m2, westlich gelegen, bietet einen garantierten Sonnenschein den ganzen Nachmittag. 5 Zimmer-Wohnung, einschließlich einer mamad, mit einer schönen offenen Küche. Die Unterkunft verfügt auch über zwei Parkplätze und einen Keller.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$548,625
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$909,150
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$1,78M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$454,575
Ein dreiteiliger jardin rez avec bei jardin
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$586,245
In einer charmanten Fußgängerzone im lebhaften Zentrum von Jerusalem gelegen, bietet diese 40 Quadratmeter Wohnung mit 1 Schlafzimmer unschlagbaren Komfort und Charme. Nur 10 Schritte von der Straßenebene und 20 Gehminuten von der Altstadt und der Westwand entfernt, ist diese Wohnung perfekt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$43,89M
Dieses bezaubernde Anwesen, das außergewöhnliche Gelände mit einem klassischen architektonischen Juwel kombiniert, bietet eine einzigartige Gelegenheit für Liebhaber von Stil und Erfolg, Vorläufer setzen neue Standards, und diejenigen, die den Weg ebnen. Dieses Anwesen vereint Himmel und Erd…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen