  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
;
2
ID: 34209
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Antigonus, 7

Über den Komplex

Français Français
Verkauf in exclusivite rue Antigonus, in der Nähe des Parks hayarkon und kikar Milano Superb 3 Zimmer 62m2 + 10 m2 Balkon Das Hotel liegt im 4. Stock eines Gebäudes derzeit renoviert. 6 Monate. 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Dekoransicht und sehr hell.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,03M
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$971,850
Zum Verkauf – Superb 4-Zimmer-Wohnung auf der zweiten Linie des Meeres, mit Meerblick. Diese helle Wohnung von 100 m2 befindet sich im 3. Stock auf 6 und verfügt über eine Terrasse von 14 m2, einen mamad, 2 Bäder, 2 Toiletten und einen schönen Balkon mit Licht. Ideal gelegen, nur wenige Geh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$15,68M
Authentisches arabisches Haus 720/1000 m2, viel Charakter, Garten, Terrasse, hohe Kuppeldecken, riesiges Land, herrlicher Dachblick, 8 private Parkplätze
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Jerusalem, Israel
von
$2,90M
Auf der schönen und pastoralen Straße Caspi mit Panoramablick auf die Altstadt. Privater Eingang, 2 succah Terrassen + privates Dach und ein privater Aufzug auf jeder Etage, renoviert mit großem Potenzial
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
