  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Wohnquartier Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Chadera, Israel
von
$843,315
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34308
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNegev

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv, in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, auf der Straße Mena - Eine Design-Wohnung von 4 Zimmern von 107 m2, nur oben! - 7/9, - Ein sonniger, südwestlicher Wohnraum, - Eine moderne, maßgeschneiderte Küche mit Zentrale, - Eine schöne Terrasse von 14 m2, mit Meerblick!!! - Eine luxuriöse Master-Suite mit Einbauschränken und einem Badezimmer, - 2 weitere Schlafzimmer mit einem gesicherten, - Ja. Insgesamt zwei schöne Badezimmer und zwei Toiletten, - Aufzug, Klimaanlage, - Ein privater Keller. - Zwei Parkplätze! - Tolle Lobby. Das Hotel liegt in der Nähe des Meeres, renommiertes Jacob's Hotel, Moul Ha'Hof Einkaufsdorf, Synagogen, Bahnhof und Straßen. Es ist wunderschön! Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in einem gewünschten Standort, vor allem angesichts der nächsten Konstruktion des Tayelet! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Lizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,05M
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Chadera, Israel
von
$529,815
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Chadera, Israel
von
$843,315
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv, Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha Geplante Lieferung : Februar 2027 Typologien verfügbar Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Alle anzeigen Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
EXCLUSIVENESS – VERKAUF ?? Shenkin, in der Nähe des Carmel Marktes Premium Lage – ein paar Schritte vom Rothschild Boulevard, dem Carmel Market und dem Meer entfernt. Duplex Penthouse befindet sich in einem neuen Ladengebäude mit Aufzug. ✨ Hauptmerkmale: • 135 m2 überdacht + 46 m2 Terras…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Alle anzeigen Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Die seltene Perle!! Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf in Marina mit herrlichem Blick auf das Meer von Ashdod im 7. Stock. Ein Parkplatz und ein Keller von 8 m2 vervollständigen diese Immobilie mit einem sicheren Wert. 2 Schritte vom Strand entfernt befindet sich die Synagoge in der Nähe von Cafés…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen