  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Wohnquartier A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34643
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Geula, 17

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUFEN - NEUE PENTHOUSE MIT PRIVATE PISCINE IN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6. und letzte Etage 140 m2 Wohnfläche 60 m2 Balkone 70 m2 private Dachterrasse 30 m2 privater Pool 5 Stück 2 private Parkplätze 1 privater Abstellraum Blicke und einzigartige Atmosphäre Ein paar Schritte vom Strand Preis: NIS 17,500.000 Kontakt: Megane Agentur: Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$548,625
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Alle anzeigen Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,51M
Details zum Objekt: In Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk) befindet sich diese einzigartige Zwei-einhalb-Jahres-Eigenschaft eine seltene Perle, nur 15 Meter von der Klippe entfernt. Fläche: Grundstück von 400 m2 + 360 m2 Rasenfläche (geschützter Grünraum) bis zum Rand der Fällung. Baufläche…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerusalem, Israel
von
$5,016
✨ Apartment 4 Zimmer neu – 97 m2 ?? Terrasse von 10 m2 ???️ Voll möbliert – High-End-Services ???️ Ferienwohnung ?? 2. Stock mit Aufzug ?? Privatparkplatz ?? Sofortiger Eintrag
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Zu verkaufen – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Charmantes Familienhaus mit Garten und Nebengebäude In der gesuchten Gegend von Armon Hanatsiv, entdecken Sie dieses angenehme Haus in Dou mishpahti von ca. 140 m2, verteilt auf zwei Ebenen und bietet eine helle und funktionale Wohnumgebung…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen