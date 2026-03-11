Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmittelbarer Nähe des Wirtschaftszentrums Israels. Ramat Gan ist die Heimat des größten Geschäftsviertels des Landes, der Tel Aviv Stock Exchange (Boursea District), wo die Hauptbanken, Versicherungsgesellschaften und internationale Geschäftstürme liegen. Die Stadt wächst, angetrieben von zahlreichen städtischen Erneuerungsprojekten (Tama 38, Pinoui Binoui) und High-End-Residenz. Dank seiner großzügigen Grünflächen, wie dem Ramat Gan National Park, seiner modernen Infrastruktur und seiner direkten Anbindung an die Hauptachsen (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway) bietet die Stadt eine ideale Wohnumgebung für diejenigen, die Komfort, Nähe und Rentabilität suchen. DAS PROJEKT – UZIEL 13–15 Das Uziel 13–15 ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das von Kardan Nadlan entwickelt wurde, einem der größten Entwickler Israels. Dieses Programm besteht aus einem Luxusturm und zwei Boutique-Gebäuden, die zeitgenössisches Design, großzügige Mengen und High-End-Finishs kombinieren. Die Apartments von 2 bis 5 Zimmern sowie Mini-Penthouses und Penthouses verfügen über große Terrassen mit offenem Blick auf den Gush Dan. Dank seiner strategischen Lage hat das Projekt direkten Zugang zur Straßenbahn und zu den wichtigsten Straßen, die Tel-Aviv, Givatayim und Petah Tikva verbinden. STRENGTHEN DES PROJEKTS • Zentrale und ruhige Lage im Herzen von Ramat Gan • Sofortige Nähe zur Straßenbahn und Hauptachsen • Moderne Architektur und modernes Design (Holz und Grün) • Design-Lobby, ausgestatteter Fitnessraum und luxuriöse Oberflächen • Blick auf den Gush Dan • Helle Apartments mit großen Terrassen • Hochrangige technische Spezifikationen ZAHLUNGEN • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 80% vier Monate vor Lieferung • Ohne kablan alavat (Lohnpromotor) • Box-Index: 3% pro Jahr kumulativ, unterstützt durch den Promotor