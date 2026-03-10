  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A vendre appartement a arnona

Jerusalem, Israel
von
$971,850
;
10
ID: 34824
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Wohnung zum Verkauf in Arnona, rue Ravadim, Wohnung mit Charakter, 3.5 Zimmer, 86 Quadratmeter, Erdgeschoss, Ausgang zum Hof, separate Einheit 20 Quadratmeter als Lager registriert

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Ger…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$1,74M
Ausgezeichnete 4-Zimmer-Wohnung in Rova Misrad Hahouts. Ideal in einer der beliebtesten Gegenden von Jerusalem gelegen, bietet dieses herrliche 111 m2 Apartment eine außergewöhnliche Wohnumgebung, die modernen Komfort und friedliche Atmosphäre kombiniert. Geräumiges helles Wohnzimmer mit dir…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Aschkelon, Israel
von
$620,730
Ein 4 Stück im Quay von Agamim terasse 90 m2 Sommer als neu
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
