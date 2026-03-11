  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34423
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

Über den Komplex

Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Terrassen und Privatparkplatz für einige. Die Architektur unterschrieb Yaniv Prado, kombiniert zeitgenössisches Design und Authentizität der Seele des Avivian. Bau im laufenden

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
