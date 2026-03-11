Wohnquartier Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
In einer charmanten Fußgängerzone im lebhaften Zentrum von Jerusalem gelegen, bietet diese 40 Quadratmeter Wohnung mit 1 Schlafzimmer unschlagbaren Komfort und Charme. Nur 10 Schritte von der Straßenebene und 20 Gehminuten von der Altstadt und der Westwand entfernt, ist diese Wohnung perfekt zum Wohnen in der Stadt oder als rentables Investmentobjekt.
Hauptmerkmale:
- Lage: Das Hotel liegt im Herzen der Innenstadt von Jerusalem, in der Nähe aller großen Geschäfte, der berühmte Mahane Yehuda Markt und Straßenbahn.
- Charmante Wohnfläche: Ein komfortables Wohnzimmer mit einer offenen Küchenzeile führt zu einem kleinen Balkon mit Blick auf den ruhigen Innenhof des Gebäudes.
- Geräumiges Zimmer: Das große Zimmer öffnet auch auf den Balkon und bietet eine ruhige Zuflucht.
- Badezimmer: Ein komplettes Badezimmer für Komfort.
- Derzeit gemietet: Die Wohnung ist derzeit gemietet und bietet sofortige Einkommenspotenzial.
- Renovierungspotenzial für Airbnb: Mit einigen Renovierungen, könnte diese Immobilie ideal für kurzfristige Mieten sein, so dass es eine ausgezeichnete Gelegenheit für Airbnb Unterkunft.
- Schnell verfügbar: Schnell verfügbar, so dass Flexibilität in der Unterkunft oder Renovierungspläne.
Diese gut gelegene Wohnung bietet sowohl Charme als auch hervorragendes Potenzial für diejenigen, die in den blühenden Immobilienmarkt von Jerusalem investieren möchten.
Kontaktieren Sie uns heute für weitere Informationen oder einen Besuch planen!
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
