Wohnquartier Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

In einer charmanten Fußgängerzone im lebhaften Zentrum von Jerusalem gelegen, bietet diese 40 Quadratmeter Wohnung mit 1 Schlafzimmer unschlagbaren Komfort und Charme. Nur 10 Schritte von der Straßenebene und 20 Gehminuten von der Altstadt und der Westwand entfernt, ist diese Wohnung perfekt zum Wohnen in der Stadt oder als rentables Investmentobjekt. Hauptmerkmale: - Lage: Das Hotel liegt im Herzen der Innenstadt von Jerusalem, in der Nähe aller großen Geschäfte, der berühmte Mahane Yehuda Markt und Straßenbahn. - Charmante Wohnfläche: Ein komfortables Wohnzimmer mit einer offenen Küchenzeile führt zu einem kleinen Balkon mit Blick auf den ruhigen Innenhof des Gebäudes. - Geräumiges Zimmer: Das große Zimmer öffnet auch auf den Balkon und bietet eine ruhige Zuflucht. - Badezimmer: Ein komplettes Badezimmer für Komfort. - Derzeit gemietet: Die Wohnung ist derzeit gemietet und bietet sofortige Einkommenspotenzial. - Renovierungspotenzial für Airbnb: Mit einigen Renovierungen, könnte diese Immobilie ideal für kurzfristige Mieten sein, so dass es eine ausgezeichnete Gelegenheit für Airbnb Unterkunft. - Schnell verfügbar: Schnell verfügbar, so dass Flexibilität in der Unterkunft oder Renovierungspläne. Diese gut gelegene Wohnung bietet sowohl Charme als auch hervorragendes Potenzial für diejenigen, die in den blühenden Immobilienmarkt von Jerusalem investieren möchten. Kontaktieren Sie uns heute für weitere Informationen oder einen Besuch planen!