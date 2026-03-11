  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a vendre haneviim jerusalem

Wohnquartier Appartement a vendre haneviim jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$2,66M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34532
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einem neuen Gebäude mit Aufzug und Aufzug von Shabbat, 5 Zimmer Wohnung sehr hell im 3. Stock. Die Wohnung verfügt über 4 Schlafzimmer, ein großes geräumiges Wohnzimmer, das sich auf einen angenehmen Balkon mit offenem Blick öffnet, sowie zwei Soccah Balkone von jeweils ca. 10 m2. Die Wohnung verfügt über 2 Badezimmer, 3 Toiletten, ein sicheres Zimmer (Mamad) und Privatparkplätze. Kein Keller / Abstellraum. Außergewöhnliche Lage im Stadtzentrum, in der Nähe von Geschäften und Straßenbahn, und nur wenige Gehminuten von Altstadt, Mamilla und großen Hotels. Sehr selten, ideal für Wohnung oder Investition von Qualität.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aschdod, Israel
von
$736,725
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Chadera, Israel
von
$465,548
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$909,150
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aschdod, Israel
von
$623,865
Die seltene Perle: neue 2-Zimmer-Wohnung in Ashdod "Calaniot" in unmittelbarer Lieferung mit Klimaanlage, Parkplatz, Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Nur 200 Meter vom Meer Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem ikonischen Viertel Neve Tzedek entfernt, Projektstärken Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität Baugeneh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen