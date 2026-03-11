  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Aschdod, Israel
von
$1,35M
;
10
ID: 34717
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kinneret

Über den Komplex

Geräumige Wohnung in Ashdod zu verkaufen mit unglaublichem Meerblick Herrliche Residenz, 5 geräumige Zimmer mit herrlicher Terrasse mit Meerblick. 3,20 Meter hoch unter Decke, 3 WC, 2 Badezimmer. Nahe am Strand und alle Annehmlichkeiten

Standort auf der Karte

Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
