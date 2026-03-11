  1. Realting.com
  A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Wohnquartier A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$4,70M
;
9
ID: 34630
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Zu verkaufen – Fabulous Penthouse in einem historischen Gebäude im Herzen von Tel Aviv! 5 Stück 4 Schlafzimmer (einschließlich eines sicheren Zimmers) 2 Badezimmer 3 Toiletten Private Dachterrasse mit Möglichkeit, einen Jacuzzi zu installieren 130 m2 Indoor + 20 m2 Terrasse + 70 m2 Dach Keine Parkplätze Preis : 15,000.000 NIS Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder einen Videobesuch.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
von
$2,40M
Tel-Aviv, Israel
von
$2,40M
Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
von
$1,78M
Ra’anana, Israel
von
$1,78M
Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalem, Israel
von
$36,993
Jerusalem, Israel
von
$36,993
A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,70M
Tel-Aviv, Israel
von
$4,70M
Andere Komplexe
Aschdod, Israel
von
$3,76M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$5,02M
Eingeschossiges Penthouse sehr gut gelegen mit einer Fläche von 150m2 mit einer Terrasse von 70m2 auf der gleichen Ebene im 5. Stock mit Aufzug, der direkt in der Wohnung ankommt. Schöne Aussicht auf die Wohnung, sehr großes Buchtfenster, sehr hell und ruhig nur wenige Schritte von der Habim…
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Sehr schöne und große 3 Zimmer von 140 m2 ( 5 Zimmer originelle Möglichkeit, es in seinem Zustand mit Leichtigkeit und hat weniger Kosten) Terrasse von 11 m2 mit Panoramablick auf Jerusalem, 2 Bäder, + 2 Parkplätze und 1 Keller
Immobilier.co.il
