  Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

Wohnquartier Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$2,038
;
6
ID: 34525
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaTnufa

Über den Komplex

Français Français
Im 3. Stock eines neuen Gebäudes auf der Hatnoufa Straße gelegen, bietet dieses geräumige 176-Quadrat-Meter-Eckbüro außergewöhnliche Helligkeit dank seiner vielen Fenster und ungehinderten Aussichten. Geliefert roh, ist es voll einstellbar nach Ihren Bedürfnissen, ideal für ein Gesundheitszentrum, Verwaltungsbüros oder Coworking Space. Der Boden hat einen Sicherheitsraum. Möglichkeit, 2 unterirdische Parkplätze und einen Keller zu mieten. Die Gebäudelobby ist luxuriös und mit 3 Aufzügen ausgestattet. Wichtige Lieferung in 2 Wochen geplant. Die Mietgebühr beträgt im Sommer 6500 Schekel pro Monat für eine Dauer von 2 Jahren, weil sie den Bruttozustand der Räumlichkeiten und die Verkehrsschwierigkeiten aufgrund der Arbeit an Talpiot berücksichtigt. Es wird nach 2 Jahren neu bewertet werden

Jerusalem, Israel
