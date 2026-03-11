  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Aschdod, Israel
von
$2,35M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34087
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
von
$4,55M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$805,695
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$742,995
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Chadera, Israel
von
$1,27M
Sie sehen gerade
Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Chadera, Israel
von
$529,815
BZH Das RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui bietet eine Wohnung voller guter Stimmungen im Stadtzentrum von Hadera, der Harav Ovadia Yossef Street, eine helle Wohnung zu einem außergewöhnlichen Preis! Eigenschaften: ⭐ Ferienwohnung 4 Zimmer, ca. 100 m2, ⭐ Großes Wohnzimmer mit einem eigenen …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,978
NEU AUF DER MARKT! In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Geb…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Diese Unterkunft befindet sich in der charmanten Rue Ruppin und bietet eine ruhige und grüne Umgebung im Herzen von Tel Aviv. Es ist nur einen kurzen Spaziergang vom Gordon Beach und den wichtigsten Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen der Stadt entfernt. Diese geräumige Wohnung befindet…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen