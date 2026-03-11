  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Wohnquartier Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Chadera, Israel
von
$843,315
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34309
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in einem Neubau, im Hadera Seaside Distrikt, in Givat Olga, Menahem Begin Street! Eigenschaften: - 5 Stücke von ca. 120 m2, - Zwei Terrassen! 14 und 6 m2, - Ein schöner Wohnraum mit schöner Verteilung, - Eine Elternsuite, - 3 Kinderzimmer (einschl. - 3 Toiletten, 2 Badezimmer, - Ja. Im zweiten Stock auf 8 - Aufzug, Klimaanlage, - Zwei Parkplätze! Neben dem renommierten Hotel Jacobs und seinem wunderbaren Spa, dem Strand, den Synagogen, ein paar Minuten vom Handelsdorf Moul Ha'Hof und in der Nähe des Bahnhofs und der Straßen. Unglaubliche Investitionen! Premium-Vermietung! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$6,897
Wohnviertel Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Nouveau projet boutique standing
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Schöne Wohnung mit 5 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtzentrum von Hertzylia. Nahe an allen Kommoden. Die Wohnung verfügt über 2 Badezimmer mit einer Waschküche. ( 3 Toiletten) 1 großes Wohnzimmer und moderne Küche. Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Neu zum exklusiven Verkauf! 9 Sderot Street Ben Zion Eine lebhafte zentrale Straße, in der Nähe von Kultur- und Freizeitzentren und Straßenbahn. Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung, voller Charme und hell. Fläche von ca. 82 m2 Ausstellung auf 3 Seiten Hohe Decken 3. Stock (kein Aufzug) Rückseite un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,978
NEU AUF DER MARKT! In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Geb…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen