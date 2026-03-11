  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
$2,19M
ID: 34555
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

Über den Komplex

Verkauf: Duplex mit privatem Dach – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ In einem renovierten Gebäude mit Aufzug ?? 5. Stock Einzigartige Duplex, 3 Zimmer mit einem sicheren Schlafzimmer (Mamad) Ca. 100 m2 Wohnfläche + Privatdach von ca. 40 m2????? ?? Erste Ebene: Geräumiges Wohnzimmer Küche Großes sicheres Zimmer (Mamad) Toiletten und Badezimmer ? Zweite Ebene: Luxuriöse Elternsuite Anziehen Zugang zu einem herrlichen Dach mit schöner Öffnung und viel Licht ☀️??? Preis: 6,980.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
