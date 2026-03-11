  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Tel-Aviv, Israel
$4,00M
14
ID: 34342
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Russlan, 7

Über den Komplex

Dieses außergewöhnliche Anwesen ist eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Luxus und kulturellem Design. Eingebettet in einem jahrhundertealten osmanischen Gebäude, im Herzen der Altstadt von Jaffa, wurde es in eine private Residenz im marokkanischen Stil verwandelt, die herrlich ethnischen Charme und ursprüngliche architektonische Elemente der Region kombiniert. Das Haus befindet sich am Kedumim Square und bietet eine unvergleichliche Bequemlichkeit, mit einer Nähe zum Meer, dem lebhaften Flohmarkt, Unterhaltungsmöglichkeiten, Einkaufszentren und einem einfachen Zugang zum Straßenbahnbahnhof. Das Anwesen verfügt über ein traditionelles marokkanisches Hamam im Erdgeschoss und bietet ein authentisches und entspannendes Erlebnis. Die Dachterrasse ist geräumig und ideal für die Organisation von Veranstaltungen, während der Balkon bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und die historische Umgebung der Altstadt von Jaffa. Hauptmerkmale: - Innenfläche: 231 m2 - Dachterrasse: 91 m2 mit Panoramablick auf das Meer und die Altstadt von Jaffa - Terrasse: 14 m2 - Orientierung: West, Nord, Süd - Geräumige Eingangshalle - Separates Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse - Designküche, voll ausgestattet und individuell gemacht - Zimmer: 2, im Erdgeschoss für mehr Privatsphäre - Schöne marokkanische Hammam - Hohe Decken im ganzen Haus - Fußbodenheizung in Badezimmern - Intelligente Home Automation Technologie - Parkplätze: 2 Dieses außergewöhnliche Haus ist nicht nur ein Immobilienmotto, sondern auch ein warmes und einladendes Heiligtum, das Eleganz und Kulturerbe harmonisiert.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
