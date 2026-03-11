Wohnquartier Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Dieses außergewöhnliche Anwesen ist eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Luxus und kulturellem Design. Eingebettet in einem jahrhundertealten osmanischen Gebäude, im Herzen der Altstadt von Jaffa, wurde es in eine private Residenz im marokkanischen Stil verwandelt, die herrlich ethnischen Charme und ursprüngliche architektonische Elemente der Region kombiniert.
Das Haus befindet sich am Kedumim Square und bietet eine unvergleichliche Bequemlichkeit, mit einer Nähe zum Meer, dem lebhaften Flohmarkt, Unterhaltungsmöglichkeiten, Einkaufszentren und einem einfachen Zugang zum Straßenbahnbahnhof. Das Anwesen verfügt über ein traditionelles marokkanisches Hamam im Erdgeschoss und bietet ein authentisches und entspannendes Erlebnis.
Die Dachterrasse ist geräumig und ideal für die Organisation von Veranstaltungen, während der Balkon bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und die historische Umgebung der Altstadt von Jaffa.
Hauptmerkmale:
- Innenfläche: 231 m2
- Dachterrasse: 91 m2 mit Panoramablick auf das Meer und die Altstadt von Jaffa
- Terrasse: 14 m2
- Orientierung: West, Nord, Süd
- Geräumige Eingangshalle
- Separates Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse
- Designküche, voll ausgestattet und individuell gemacht
- Zimmer: 2, im Erdgeschoss für mehr Privatsphäre
- Schöne marokkanische Hammam
- Hohe Decken im ganzen Haus
- Fußbodenheizung in Badezimmern
- Intelligente Home Automation Technologie
- Parkplätze: 2
Dieses außergewöhnliche Haus ist nicht nur ein Immobilienmotto, sondern auch ein warmes und einladendes Heiligtum, das Eleganz und Kulturerbe harmonisiert.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen