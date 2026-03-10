  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Wohnquartier Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Netivot, Israel
von
$423,225
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34880
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Sderot Jerusalem, 54

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In der neuen Nachbarschaft von Netivot Das Ramot Yoram Bezirk in der Mitte der Expansion angrenzend an den Neve Sharone Bezirk. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung innerhalb von 2 Jahren .With Bankgarantie.

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$689,387
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$3,76M
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
von
$1,02M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$423,225
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$830,775
VERKAUFEN – Schöne möblierte Wohnung in EILAT – Golf Residence In der schönsten Residenz von Eilat, im Herzen eines exklusiven Komplexes mit Schwimmbad, Hamam, Grillplatz, Synagoge und 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese hervorragende Wohnung von 128 m2 mit 15 m2 Terrasse mit Meerblick…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Alle anzeigen Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Schöne Wohnung im 15. Stock. Atemberaubender Blick auf alle Tel Aviv und das Meer. Inneneinrichtung. Schwimmbad, Fitnessraum und Terrasse im 48. Stock. Das Apartment verfügt über 2 Schlafzimmer und das Mamad verwandelt sich in ein Ankleidezimmer. Wohnzimmer, Essbereich und Küche in weichen u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Apartment Neue 4 Zimmer mit Terrasse – In der Nähe des Dizengoff Center Kürzlich erbaute Wohnung in privilegierter Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand und dem lebhaften Zentrum von Tel Aviv entfernt. • 4 Zimmer, 92 m2 • Geräumige sonnige Terrasse von 15 m2 • Wohnzimmer mit offener Küche •…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen