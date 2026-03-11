  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Wohnquartier Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34620
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tchernichovsky, 5

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exclusive – Chernichovsky Street, Bezall Projekt Shenkin Bezirk Große 3-Zimmer-Wohnung, sehr hell Nord / West ca. 87 m2 + 9 m2 Terrasse (ein Schlafzimmer auf der Innenseite des Gebäudes) Sicherheit 24/7 Sporthalle Parkplatz Höhle Möglichkeit kompletter Möbel Die Wohnung ist derzeit an einen ausgezeichneten Mieter für weitere sechs Monate gemietet, mit einer Miete von 13.500 NIS. Preis: NIS 6 600 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$940,500
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
Luxus-Penthouse im alten Norden mit Stadtblick und Meerblick. 4,5 Zimmer von 168 m2 mit 2 Balkonen von 48 m2 und 26 m2. Ausgezeichnete private Terrasse auf dem Dach von 40 m2. 3 große Schlafzimmer und eine kleinere. 3 Badezimmer. Neubau mit Aufzug und 2 Privatparkplätzen. Dieses prächtige Pe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk, Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen 3- und 5-Zimmer-Wohnungen, diese Gebäude enthalten auch Mini-Pent…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
In einem Neubau in der Nähe von Gordon Beach 2 Zimmer Apartment Mama 1. Stock Aufzug Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen