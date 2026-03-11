Wohnquartier Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove

  1. Realting.com
$924,825
7
ID: 34609
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

Über den Komplex

Nahalat Benyamin Street 116 zum Verkauf Exklusiv Neues Gebäude 2,5 Stück in 2 Stück umgewandelt 50m2 mit Balkon von 5m2 2. Stock Aufzug Preis : 2950.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

