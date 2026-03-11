  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
;
6
ID: 34632
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kalischer, 50

Über den Komplex

Français Français
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer , Tel Aviv Bezirk: Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Fläche: 46 m2 Boden: 5/5 mit Aufzug Preis: 3,600.000 Entdecken Sie diese 2-Zimmer-Wohnung im pulsierenden Herzen von Tel Aviv, an der Ecke Nahalat Binyamin und Gruzenberg. In einem klassifizierten Gebäude installiert und vollständig im Jahr 2021 umgebaut, befindet sich die Immobilie in den Etagen während der Renovierung hinzugefügt - es ist daher neu, modern und hell. Highlights: Ultra zentrale Lage, in der Nähe des Carmel-Marktes und Rothschild nach Nachbarschaft gesucht, Wohnen, in der Nähe von Cafés, Geschäften, Strände und Transport Wohnung bereits seit 3 Jahren kontinuierlich gemietet – ideal für Mietinvestitionen Perfekt für Paar, Fuß-zu-Erde oder Investor Kontaktieren Sie uns für ein Video, einen Besuch oder mehr Informationen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$655,215
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$2,63M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$815,100
Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Baka, dereh beit Lehem 49, oberhalb eines authentischen Hauses, 2. Stock ohne Aufzug, 4 Zimmer (mamad), 2 Duschen, 2 Toiletten, 89 m2, Terrasse soccah 7 m2, guter Zustand, hell, offener Blick. 3650000 Schekel
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Alle anzeigen Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Chadera, Israel
von
$658,350
BZH RE/MAX Hadera von Ra Eigenschaften: - Ein 4-Zimmer-Wohnung (3 Schlafzimmer) von 107 m2, - Ja. Im 4. Stock mit Shabbat Aufzug, - Ein schöner Wohnraum mit Blick auf eine sonnige Terrasse von ca. 12 m2, - Eine schöne moderne und Designküche mit viel Stauraum für das Wohnzimmer geöffnet, - …
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Rehavia Nachbarschaft, zentrale Lage. 4 Zimmer 100 Quadratmeter, Wohnung mit viel Potenzial, sehr geräumig, 4 Richtungen, Balkon, Soucca und Parkplatz
