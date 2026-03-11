  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement a renover avec tres grand potentiel

Wohnquartier Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34612
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Luria, 4

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Droyanov Straße, sehr ruhige kleine Straße in der Nähe der Bograshov Straße und dem Meer Gebäude der Corner Wohnung 104m2 im Cadastre Viele geschlossene Balkone, so dass Sie leicht sagen können 115m2 Voller klarer Blick Sehr hell Alle Anleitungen Sehr ruhig Nähe zum Strand 2. Stock Kein Aufzug, miklat Möglichkeit des Parkens vorn Preis: 5,000,000 Sehr schönes Potenzial mit sehr schöner Höhe unter Decken Verpassen Sie nicht!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$783,750
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,45M
Wohnviertel Bonne occasion
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bord de mer
Wohnviertel Bord de mer
Aschkelon, Israel
von
$335,445
Joyau à la Marina: 50m vom Strand entfernt!????? Entdecken Sie diese charmante gemütliche Wohnung im 3. Stock eines kleinen intimen Gebäudes (5 Etagen). Traumlage: 50 Meter vom Wasser entfernt. Komfort: Optimierter Raum mit Sonnenterrasse. Serenity: Mamad enthalten für totale Ruhe. Ein ideal…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
von
$1,57M
In einem modernen Verseilturm von Bat Yam 5 Stück inklusive 1 mamad Wohnfläche 131. Terrasse 14m2 Im 20. Stock eines luxuriösen Turms 2 Parkplätze 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen