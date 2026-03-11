  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanja, Israel
$752,400
7
ID: 34534
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Ussishkin, 19

Über den Komplex

Wohnung mit einem sehr geräumigen, sehr klaren und völlig unverbauten Blick Situe hat zwei Schritte vom Kikar und dem Strand Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
