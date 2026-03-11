  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

ID: 34380
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Weizmann, 93

Über den Komplex

Neun zum Verkauf Exklusiv Befindet sich bei 93-97 Weizmann Street (Pinkas Ecke) In einem neuen qualitativ hochwertigen Projekt unterschrieben Tzemach Hammerman und die Rozio Gruppe! Architekt: Gidi Bar Orian In der Nähe von Hayarkon Park Renoviertes 4-Zimmer-Wohnung mit hochstehender Architektur Im 5. Stock mit offenem Blick Wohnfläche : 96 m2 + Balkon von 15 m2 Tiefgarage Standort: 1. Quartal 2026 Entwicklung: Küche Schuller Plakat Staatsanwalt ' s Büro Klimaanlage VRF Begleitung eines Innenarchitekten bis zur Lieferung!

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
