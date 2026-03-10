  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Spacieux et lumineux

Aschkelon, Israel
von
$540,788

10
ID: 34776
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

Français Français
4 Zimmer Wohnung im Zentrum von Agamim in einem kleinen Gebäude von 4 Etagen mit 2 Eigentümern durch Einrichtung, Luxus-Gebäude, geräumige und helle Wohnung mit 2 Terrassen

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Andere Komplexe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Neu im Verkauf ausschließlich Im Herzen der Stadt, ruhige und charmante Straße in der Nähe der Theater 12 Yosef Eliyahu Street Wohnung von 111 m2, 1. Stock mit Aufzug komplett renoviert Dreifache Exposition (Ost, West und Süd) Umgeben von Grün
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Zu verkaufen Wohnung in Ashdod "Residence Costa del sol" 4 Zimmer "KING" mit Balkon auf dem Meer, geräumig, Keller, Klimaanlage, Parkplatz... in Ashdods schönste Residenz mit SPA, Fitnessraum, Schwimmbad, Sauna
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Dieses charmante und helle Apartment im europäischen Stil bietet eine komfortable Wohnumgebung in einer idealen Lage. Mit einer Fläche von 89 m2 befindet es sich im 3. und oberen Stock eines renovierten und gepflegten Gebäudes. Es umfasst drei sorgfältig gestaltete Zimmer: ein geräumiges Woh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
