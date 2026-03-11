Wohnquartier Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neun ausschließlich zum Verkauf
Duplex mit Garten in einem brandneuen und schönen Gebäude am Ben Gurion Boulevard.
** High-End-Architektur: massives Parkett aus Frankreich importiert, vertiefte Platten, benutzerdefinierte Zimmerei, hochlästige Pandora-Türen, intelligente Elektrizität, Alarm-und Überwachungssystem, VRF Mitsubishi Klimaanlage, drahtlose Bewässerung und Düngung System, und vieles mehr. **
Auf der oberen Ebene: Wohnzimmer, Küche, Master-Suite, Büro, Duschbad und einen Garten mit Blick auf das Wohnzimmer.
Auf der unteren Ebene: öffentlicher Raum und zwei Wohnungen mit zwei schönen und hellen Englisch-Kursen (Studio, Kino, Fitness, etc.).
Gesamt: 234 m2 gebaut, plus 169 m2 großen gepflegten Garten und einen englischen Innenhof von 17 m2.
Parken in einer Roboteranlage.
Hinterhof und ruhig.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
