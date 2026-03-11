  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34385
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion, 60

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neun ausschließlich zum Verkauf Duplex mit Garten in einem brandneuen und schönen Gebäude am Ben Gurion Boulevard. ** High-End-Architektur: massives Parkett aus Frankreich importiert, vertiefte Platten, benutzerdefinierte Zimmerei, hochlästige Pandora-Türen, intelligente Elektrizität, Alarm-und Überwachungssystem, VRF Mitsubishi Klimaanlage, drahtlose Bewässerung und Düngung System, und vieles mehr. ** Auf der oberen Ebene: Wohnzimmer, Küche, Master-Suite, Büro, Duschbad und einen Garten mit Blick auf das Wohnzimmer. Auf der unteren Ebene: öffentlicher Raum und zwei Wohnungen mit zwei schönen und hellen Englisch-Kursen (Studio, Kino, Fitness, etc.). Gesamt: 234 m2 gebaut, plus 169 m2 großen gepflegten Garten und einen englischen Innenhof von 17 m2. Parken in einer Roboteranlage. Hinterhof und ruhig.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
