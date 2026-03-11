  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A vendre a ashdod veritable coup de fusil

A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Aschdod, Israel
von
$689,700
ID: 34720
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaAtzmaut, 101

Über den Komplex

Verkauf in Ashdod : Echte Schrotflinte! 4 Zimmer-Wohnung – 128 m2 mit Balkon von 10 m2 bietet einen völlig unverbauten Blick auf den Park, ohne gegenüber. Das Apartment befindet sich in einer begehrten Residenz von 8 Etagen, mit 2 Aufzügen einschließlich eines Aufzugs von Shabbat, verfügt über Klimaanlage, Privatparkplatz und einen Eingang sofort verfügbar. Strategische Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Preis angezeigt: 2 500 000 Ein seltener Fall auf dem Markt, unverzüglich zu beschlagnahmen.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

