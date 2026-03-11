  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf

Wohnquartier Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf

Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34607
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shtulim, 62

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im berühmten Park Tlv. 4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Gebäude, 100 m2 mit Terrasse 3 Schlafzimmer + großes Wohnzimmer 2 Badezimmer 17. Stock mit 2 Bädern, SHORT SIGHT 3 Aufzüge Parkplatz Verpassen Sie nicht, tolle Investitionen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$385,605
Wohnviertel Bonne occasion
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Israel
von
$1,51M
Das Hotel liegt im begehrten Bezirk von Ir Yamam in Netanya, in der Nähe von Kikar HaPiano, Canyon Ir Yamam und Strände. Ferienwohnung 5 Zimmer von 140 m2 Zweiter Stock Terrasse von 18 m2 mit Aussicht, Zwei Parkplätze und ein Keller. Jüngste Residenz des Stehens, bietet Fitnessraum, Kinder…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Netanja, Israel
von
$613,206
Kleine Wohnung von 3 Zimmern im 6. Stock sehr hell. Renovieren vor zwei Jahren. 1/4 h zu Füßen des Meeres Verfolgung. Aufzug. Miklat im Gebäude. Viel Charme
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Außergewöhnlich im Stadtzentrum. Penthouse neun Einzelfüße. Schönes Penthouse mit 6 Stück. 180 m2. 150 m2 Terrasse. Ansicht deaktivieren. 2 Parkplätze und 1 Keller im Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen