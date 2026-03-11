Wohnquartier Appartement dexception

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim
Das Hotel liegt am Fuße des Hamesila Parks, in einem neuen und gehobenen Boutique-Gebäude (mit eleganter Lobby, Shabbat Aufzug und Tiefgarage). Wohnung von 4 Zimmern von 93m2 plus Balkon von 9m2, wo jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde.
Eigenschaften:
✨ Natürliche Helligkeit und edle Materialien in allen Räumen
✨ Grundheizung, Zentralklimaanlage
✨ Benutzerdefinierte Kleider in den Zimmern
✨ High-End-Oberflächen, bis zu den kleinsten Details
Amerikanische Küche:
Ein individuell gestalteter Raum, der moderne Eleganz und Funktionalität kombiniert. Aus hochwertigem Marmor ist die Küche mit integrierten Geräten und einer zentralen Insel ausgestattet, die das Ganze sublimiert. Ein echtes Kunstwerk, in dem Design und Praxis aufeinandertreffen.
Zusätzliche Vorteile:
✅ Große Tiefgarage mit angrenzendem Keller
✅ Zukünftige Straßenbahnlinie in unmittelbarer Nähe
✅ Ideale Lage: 4 Gehminuten von Kanyon Hadar, in der Nähe der Supermärkte (Rami Levy/Osher Ad) und der Synagogen der französischen Gemeinden.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen