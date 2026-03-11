  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement dexception

Wohnquartier Appartement dexception

Jerusalem, Israel
von
$1,29M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34519
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel liegt am Fuße des Hamesila Parks, in einem neuen und gehobenen Boutique-Gebäude (mit eleganter Lobby, Shabbat Aufzug und Tiefgarage). Wohnung von 4 Zimmern von 93m2 plus Balkon von 9m2, wo jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde. Eigenschaften: ✨ Natürliche Helligkeit und edle Materialien in allen Räumen ✨ Grundheizung, Zentralklimaanlage ✨ Benutzerdefinierte Kleider in den Zimmern ✨ High-End-Oberflächen, bis zu den kleinsten Details Amerikanische Küche: Ein individuell gestalteter Raum, der moderne Eleganz und Funktionalität kombiniert. Aus hochwertigem Marmor ist die Küche mit integrierten Geräten und einer zentralen Insel ausgestattet, die das Ganze sublimiert. Ein echtes Kunstwerk, in dem Design und Praxis aufeinandertreffen. Zusätzliche Vorteile: ✅ Große Tiefgarage mit angrenzendem Keller ✅ Zukünftige Straßenbahnlinie in unmittelbarer Nähe ✅ Ideale Lage: 4 Gehminuten von Kanyon Hadar, in der Nähe der Supermärkte (Rami Levy/Osher Ad) und der Synagogen der französischen Gemeinden.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$850,526
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Naharija, Israel
von
$956,175
Großer Gartengrund Im neuen Stadtteil Shimon Peres entdecken Sie diese schönen 5 Zimmer auf dem Gartenboden mit seltenen Volumina: ca. 200 m2 Wohnfläche und 170 m2 südwestlich freiliegender Garten Ruhe, Luxus und Privatsphäre garantiert Ein paar Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum, dem Bahnhof, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Netanja, Israel
von
$1,10M
VERKAUF – PENTHOUSE IN NETANYA Schönes Penthouse im Herzen von Netanya, nur 5 Gehminuten von Kikar und dem Strand entfernt. Fläche: 175 m2 5 Stück 4 Toiletten 3 Badezimmer Balkon + große Terrasse Ferienwohnung Mamad (safe room) 2 Parkplätze 8. Stock Helle, geräumige und ideal gelegene Woh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
zum Verkauf In der schönen Betsalel-Komplex mit Fitnessraum und Wache Nahe am Strand, shuk und Sheinkin 2 Zimmer sehr großzügig 60m2 Sehr schöner Balkon von 8m2 4. Stock mit Aufzug Tiefgarage 4.800.000 Nis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen