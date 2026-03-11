  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$736,725
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34114
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m2 Preis : 2,350.000sh 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse zwischen 11 und 13m2 Preis ab 3.300.000sh 3 Zimmer Penthouse 90m2 mit Terrasse von 34m2 - 8. Stock Preis : 3.450.000sh Penthouse 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse von 25m2 - 8. Stock Preis :3,800.000sh Penthouse 4 Zimmer 95m2 mit Terrasse von 14m2 - 15. Stock Preis : 3.880.000sh Erdgeschoss 4 Zimmer 96m2 mit Terrasse 24m2 Preis von 3.000.000sh bis 3.500.000sh (Gebäude 8 Stockwerke) 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse von 11m2 – 6. Stock (Gebäude 8 Etagen) Preis : 3.250.000sh Diese Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühren, die 2% ohne Steuern sind Preise können geändert werden Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$579,975
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
von
$3,43M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$736,725
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Alle anzeigen Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Chadera, Israel
von
$893,475
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Stadtteil Givat Olga, einem schönen Duplex-Penthouse von 3,5 Zimmern, sorgfältig eingerichtet, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, in der gesuchten Straße Mena Eigenschaften: - Helle Wohnung von 3,5 Zimmern von ca. 100 m2, - Sehr schönes Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$2,978
Zu vermieten – Neubau Eine schöne und moderne Wohnung in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, verfügbar Anfang Januar. Details zum Objekt: 2 Zimmer (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Balkon Neues Gebäude Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis : 9.500 Kontaktieren Sie u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Alle anzeigen Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Sehr schöne und große 3 Zimmer von 140 m2 ( 5 Zimmer originelle Möglichkeit, es in seinem Zustand mit Leichtigkeit und hat weniger Kosten) Terrasse von 11 m2 mit Panoramablick auf Jerusalem, 2 Bäder, + 2 Parkplätze und 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen