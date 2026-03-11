  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  Wohnquartier Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Wohnquartier Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Chadera, Israel
von
$1,18M
;
9
ID: 34494
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNegev

Über den Komplex

BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTION" eine einzigartige Wohnung, zu Fuß neben dem Meer! Eigenschaften: - Ein Duplex von 70 m2 von 3 High-End-Zimmern mit schönen Materialien, - Ein helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse-Veranda von 35 m2, - Eine hervorragende moderne und Designküche mit viel Stauraum, offen für das Wohnzimmer, - Eine Elternsuite mit vielen eingebauten Speichern, - Ein sicheres zusätzliches Zimmer, - Ein Dach von ca. 90 m2 mit großem integrierten Pool! - Vorbestellung für die Installation einer Außenküche, - Klimaanlage, Hausautomation, Architekturbeleuchtung, eingebaute Lautsprecher... - 2 Parkplätze, 2 Keller! - 3 Badezimmer und 3 Toiletten! - Ja. Zusätzlich: Sicherheitskameras, privater Aufzug, der direkt auf dem Boden der Duplex ankommt! Eine luxuriöse und seltene Wohnung in einem 9-stöckigen Gebäude, hervorragende Lobby, Shabbat Aufzug, Empfangsraum und Fitnessraum für Bewohner reserviert. Eine außergewöhnliche Lage, zu Fuß neben dem Meer, das renommierte Jacob's Hotel, Einkaufszentrum Mall Ha'Hof, Synagogen, Bahnhof und Straßen. Ein Duplex mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer! Ein Traum! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Chadera, Israel
von
$1,18M
