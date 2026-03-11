  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
9
ID: 34341
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaYamit, 7

Über den Komplex

Français Français
Diese Wohnung mit zwei Schlafzimmern ist sehr schön gestaltet und komplett eingerichtet und ist bereit, ihre neuen Eigentümer sofort aufzunehmen. Das Hotel liegt im renommierten Stadtteil Noga, es genießt eine privilegierte Lage nur wenige Schritte vom Strand, der Tel Aviv Promenade, der Straßenbahnhaltestelle, dem HaTachana Kulturkomplex, dem Ha-Mesila Park und dem charmanten historischen Viertel Neve Tzedek. Im Rahmen eines exklusiven Wohnprojekts verbindet dieses Anwesen die strategische Lage und den High-End-Lifestyle perfekt. Die Bewohner profitieren von verfeinerten Oberflächen, die internationalen Standards entsprechen, sowie erstklassige Gemeinschaftsräume, darunter eine Business-Lounge, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio und einen privaten Club mit einem Kino. Eine Fläche von ca. 56 m2, ergänzt durch zwei Balkone von insgesamt 10 m2, die Wohnung genießt eine dreifache Belichtung Süd, West und Ost, garantiert Helligkeit und Komfort den ganzen Tag. Es umfasst ein intelligentes Heimsystem, eine VRF-Klimaanlage, eine benutzerdefinierte Zimmerei, eine sichere Unterkunft (mamad) auf dem Boden – auch als Fitnessraum genutzt – und einen privaten Parkplatz. Diese Residenz verkörpert eine seltene Kombination aus Eleganz, Funktionalität und zentraler Lage und bietet eine anspruchsvolle Lebenserfahrung im Herzen eines der beliebtesten Viertel von Tel Aviv.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
