  4. Wohnquartier Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Jerusalem, Israel
von
$2,19M
4
ID: 34542
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Uziel, 47

Über den Komplex

Verkauf Jerusalem, Bayit vegan, Neubau mit Aufzug und Tiefgarage Penthouse 5 Zimmer 140m2 Wohnfläche, 170m2 Terrasse und Garten, herrlicher Panoramablick auf Jerusalem! Sehr großes Wohnzimmer, unabhängige Küche, Master-Suite, 2 Bäder, 3 Orientierungen, mamad Zimmer, Klimaanlage, Zentralheizung, Parkplatz (Box) und großen Keller. + 3 unabhängige Einheiten mieten ca. 10.000h/Monat! Hey!

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Schön 2. Zimmer + Balkon; Hergestellt von einem renommierten Designer-Architekten im renommierten Projekt von Yossi Avrahami in NOGA, gegenüber dem Strand, umgeben von trendigen Café, Restaurants, Weinbars, Künstler-Workshops und Theater. Zugang zum Arbeitsraum, Fitnessraum und Pilates Zimme…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Naharija, Israel
von
$1,505
Schöner Garten 4/5 Stück Er hat alles. Balkon, Garten, mmd, Keller, Parkplatz Wohngebiet 15 Gehminuten vom Stadtzentrum Ernsthafte Referenzen beantragt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$937,365
Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
