  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Wohnquartier A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34545
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Malkhei Israel, 1

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ideal gelegen an der Frishman Street, gegenüber dem Masaryk-Platz und in der Nähe des Rabin-Platzes, genießt diese Wohnung eine zentrale und sehr gefragte Lage im Herzen von Tel Aviv. In einem gut gepflegten Gebäude mit Aufzug und miklat entdecken Sie eine 3 Zimmer von ca. 100 m2, befindet sich im 4. Stock. Die Wohnung wurde komplett renoviert, mit dem kompletten Ersatz der Infrastruktur (Strom, Sanitär) und bietet moderne und elegante Dienstleistungen. Es verfügt über einen großen Wohnbereich, eine großzügige Elternsuite und hohe Decken, die Volumen und Charakter bringen. Eine kleine Terrasse mit Blick auf den Masaryk Platz vervollständigt diese Unterkunft. Schöne Wohnung kombiniert Charme, Komfort und erstklassige Lage Preis: NIS 5,650.000.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,28M
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,58M
Wohnviertel Tres bien entretenu avec cave
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerusalem, Israel
von
$896,610
Super 4 helle Zimmer Elegante und moderne Küche 3 geräumige Schlafzimmer 2 Badezimmer, eines mit Bad und WC, eines mit Dusche 1 zusätzliche separate Toilette Terrasse mit Teilsoucca Das Gebäude wird in pinouy binouy in ein paar Jahren Die Wohnung wird dann 30m2 verdienen Bereits 90% Untersch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Am gefragtesten Standort Kiryat Yovel – an der Grenze von Ramat Denya und Ramat Sharet, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahnlinie, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Malha, Parks und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. In einem kürzlichen Gebäude nach der Bewehrung (Tama 38), mit …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
Ausgezeichnete Investitionen im Norden von Tel Aviv und sehr angenehm zu leben. In einem neuen Ladengebäude nach TAMA - hochstehende - 2 Zimmer von 45 m2 renoviert und optimiert von einem Architekten - 3 Meter hoch unter Decke - ruhig und hell gegenüber Süd - voll möbliert - Shelter im Gebäu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen