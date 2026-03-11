Wohnquartier Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem
Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet.
10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller.
Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der Nähe in einem Einkaufszentrum, im Herzen von Talpiot, in der Nähe von Straßen, die Straßenbahn 15 Gehminuten von Baka entfernt.
Dieses Projekt bietet Apartments von 2 bis 5 Zimmern, Erdgeschoss, Mini-Penthouses und Penthouses.
Verfügbar im Dezember 2026
3 p 77m2 und 8,4m2 Terrasse
3 p 81m2 und zwischen 8 und 12m2 Terrasse
3 p 87m2 und 10 m2 Terrasse
4 p 105m2 und zwischen 12 und 18m2
4 p 98m2 und Terrasse zwischen 10 und 13m2
4 p102m2 und Terrasse zwischen 10 und 13m2
5 p 122m2 und Terrasse zwischen 13 und 16m2
Preise beginnen bei 2.775.000 sh und jede Wohnung kommt mit Keller und Parkplatz
4 Zimmer von 105m2 mit Terrasse von 13m2, Parkplatz und Keller vom 1. Stock
Preis ab 3.754.000 sh
Penthouse von 4 Zimmern von 140m2 mit schöner Terrasse von 33m2.
Mini Penthouse von 4 Zimmern von 136m2 mit schöner Terrasse von 118m2
Zahlungsmethode:
15% auf Unterschrift
15% alle 5 Monate
15% bei Schlüssellieferung
(Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% HT ist)
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen