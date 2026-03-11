  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Wohnquartier Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Aschdod, Israel
von
$3,14M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34574
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Nofekh

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Traumvilla in Ashdod in 1. Linie zum Meer alle neuen nie bewohnt In "Youd Zayin" unabhängige Villa auf einem Grundstück von 450 m2 (sehr selten) , 320 m2 Wohnfläche auf 3 Ebenen: -Unter Wohnzimmer mit Bad und WC -RDC, Wohnraum mit riesigen Fenstern, Küche, Schlafzimmer "mamad", Bad, WC - 1. Stock: 2 Schlafzimmer, Bad, Terrasse und eine Master-Suite mit Meerblick Terrasse Und schließlich baute das Dach in eine Solariumterrasse Das Grundstück ist rund um die Villa mit einem Pool von 3.80m/ 9m alle Mosaik Klimaanlage VRF Schwarze Aluminiumfenster

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Chadera, Israel
von
$529,815
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanja, Israel
von
$642,675
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aschdod, Israel
von
$3,14M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,14M
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Außergewöhnliches Penthouse mit atemberaubender Aussicht! Entdecken Sie diese herrlichen 4 Zimmer von 117 m2, entworfen mit Sorgfalt und Raffinesse, Kombination von Luxus, Komfort und hochwertigen Materialien. Eine große Terrasse von 25 m2 mit Blick auf den Himmel bietet einen unverbauten …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,33M
Garten Rez 5 Zimmer mit 2 Parkplätzen und einem Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen