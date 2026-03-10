  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$877,800
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34801
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit mit permanenter Wache Geregelter Zugang und ruhige Wohnumgebung Ein beruhigender Rahmen für Sie und Ihre Lieben, ohne Kompromisse bei Ihrer Unabhängigkeit Ein echtes Nachbarschaftsleben, freundlich und warm Luxuslobby, Treffpunkt und Austausch Synagoge innerhalb des Wohnsitzes, Förderung von Gemeinschaftsbindungen Mensch-große Residenz, ideal für die Schaffung von Beziehungen während der Achtung der Privatsphäre von jedem Vollständige Autonomie, zu Hause, für immer Private Apartments von 2 bis 5 Zimmern, mit Balkon oder großer Terrasse Objekt in Tabou registriert: Sie sind vollständig im Besitz Ihrer Unterkunft Keine Servicepflicht: Sie wählen frei, was Sie brauchen, wenn Sie wollen A la carte Service, nach Ihren Wünschen Restaurant Sporthalle Medizinische Betreuung und Betreuung ➡️ Sie bleiben unabhängig, mit Lösungen an Ihren Fingerspitzen Eine ideale Lage Geschäfte und Einrichtungen in der Nähe Nur 20 Minuten vom Zentrum von Jerusalem entfernt Reduzierte Kondominiumladungen, ein seltener Vorteil für eine Residenz dieses Standes Die perfekte Kombination aus Sicherheit, Geselligkeit, Komfort und Freiheit. Ein Ort des Lebens für heute und für die Zukunft.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$805,695
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$830,650
Wohnviertel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$4,82M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$877,800
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,21M
Sehr selten!!!! In der Residenz Sarfati, rue Exodus, am Yachthafen, 4 Zimmer-Wohnung mit Terrasse von 24 m2 Meerblick. Das Hotel liegt im 5. Stock, 2 Aufzüge im Gebäude einschließlich eines von Shabat. Wohnung komplett renoviert, sehr modern, 50 Meter vom Strand entfernt. Hinweis auf Kenner
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,50M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Zum Verkauf – Wohnung 4,5 Zimmer mit Meerblick in Gan HaIr Komplex, Bat Yam. Geräumige Wohnung befindet sich im 10. Stock von 20 in einem modernen und gesuchten Turm. Es bietet 108 m2 Wohnfläche und einen Balkon von 12 m2 mit offenem Meerblick. Ausgezeichnete Belichtung, sehr hell und gut b…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen