  Wohnquartier Magnifique 3 pieces entierement renove

Wohnquartier Magnifique 3 pieces entierement renove

Jerusalem, Israel
von
$1,10M
;
8
ID: 34506
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shacharai, 14

Über den Komplex

Schöne 3 Zimmer komplett renoviert, erste Etage, Aufzug, Terrasse, offener Blick, Keller, 2 Parkplätze. das plus 200m2 des Daches des Gebäudes gehört zur Wohnung.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

