  2. Israel
  3. Bet Schemesch
  Wohnquartier Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Wohnquartier Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Bet Schemesch, Israel
von
$940,500
;
2
ID: 34129
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Bet Schemesch

Über den Komplex

Neues Projekt auf Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes Direkt neben Ramat Bet Shemesh Zu diesem Projekt ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das 3-4-5 Zimmer und Penthäuser umfasst, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem natürlichen Wald, in der Nähe von Matnas und allen Geschäften, einem Country Club und einem Schwimmbad, mit an der Unterseite der Gebäude eine Synagoge. Kunden werden hauptsächlich ausländische Kunden sein. Ende Oktober 2026 geliefert 3 Gebäude mit 8 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 5 Zimmern, Garten Erdgeschoss und Penthouse. Nur 3 Wohnungen pro Etage 3 Zimmer 83m2, Terrasse von 15m2 bis 23m2, Parkplatz und Keller Preis: von 2.200.000 bis 2.300.000 sh 4 Zimmer 103m2, Terrasse von 20 bis 27m2, Parkplatz und Keller Preis: von 2.600.000 bis 2.700.000 sh 5 Zimmer 123m2, 2. Stock, Terrasse von 22m2, Parkplatz und Keller, Preis: 3,000,000 sh 5 Zimmer Gartenhaus 150m2, Garten von 175m2 Preis: ab 5.000.000sh Blick auf den Park: 5 Zimmer 140m2 mit 2 Terrassen von 35m2 und 40m2 Preis : 3,500,000 sh Penthouses mit Blick auf den Park: 7 Zimmer 190m2, 8. mit 65m2 Terrasse 6 Zimmer 154m2, 9. mit 25m2 Terrasse 6 Zimmer 156m2, 6. mit 45m2 Terrasse, (2 Master und 4 Toiletten) Preis: ab 5,000,000 sh

Standort auf der Karte

Bet Schemesch, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$940,500
