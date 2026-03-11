Wohnquartier Cottage aquarelle ganim b

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Im Bezirk Ganim Bet d Eilat in der berühmten Residenz Aquarelle, am Rande der Wüste, und das rote Meer in einem Boutique-Gebäude, Cottage in Garden Rez zum Verkauf gegenüber dem Tal.
Dieses Gebäude besteht aus 2 Stockwerken, d 1 Garden Rez mit privatem Eingang von 140 m2 Oberfläche Habitable von vollem Fuß mit einem Garten von 250 m2, + privatem Schnecken-förmigen Pool und 4 Schlafzimmer Chabr ,
und ein Penthouse im 1. Stock mit eigenem Eingang. ein Wohnbereich von 140 m2, und 4 chbre ein Bett + sein Dach von 140 m2 mit Jacuzzi mit Blick auf ein Paradies.
jeder Level hat seinen eigenen privaten Eingang und kann separat oder in einer einzigen Charge verkauft werden.
der Preis des Gartens Rez : 3,850,000 nis
der Preis des Penthouse : 3,750,000 nis
