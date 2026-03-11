  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Wohnquartier La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Aschdod, Israel
von
$1,33M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34584
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Die seltene Perle!! Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf in Marina mit herrlichem Blick auf das Meer von Ashdod im 7. Stock. Ein Parkplatz und ein Keller von 8 m2 vervollständigen diese Immobilie mit einem sicheren Wert. 2 Schritte vom Strand entfernt befindet sich die Synagoge in der Nähe von Cafés und Restaurant sowie einem Supermarkt. Luxus-Residenz mit Fitnessraum, Hamam, Sauna... 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabat. Eine besonders angenehme Ferienwohnung mit Panoramablick auf das Meer

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
von
$884,070
Wohnviertel Appartement dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Sie sehen gerade
Wohnquartier La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Alle anzeigen Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Aschkelon, Israel
von
$561,165
in der Gegend von agamim 50 Meter vom See, in einem schönen Gebäude neuere Wohnung 4 Zimmer geräumig und mit angrenzenden Keller investiert,
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Netanja, Israel
von
$627,000
Schöne 2 Zimmer ( 1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Terrasse Soukka. West. Schöne Meerblick. Ideal für Bodenfüße oder Investitionen. Parkplatz und Keller. sofort verfügbar. Einschließlich Mamad
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Selten: Residence "Dimri" in der Stadt, Ashdod, Ferienwohnung 5 Zimmer mit Parkplatz, Klimaanlage. Zwei Aufzüge einschließlich eines der Shabbat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen