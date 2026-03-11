Wohnquartier Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
BZH
Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung im renommierten SOHO-Komplex!
- Im hochbegehrten modernen Komplex oberhalb des französischsprachigen Beth ́Habad von Hadera,
- 4 Stück gut angeordnet von ca. 105 m2,
- Panorama-Terrassenveranda offen südwestlich von ca. 12 m2, mit elektrischem Verschluss!
- Großes, warmes Wohnzimmer,
- 3 Schlafzimmer mit einer Master-Suite und einem sicheren Zimmer,
- Ja. Im 8. Stock auf 13 mit Shabbat Aufzug,
- Private Keller,
- Zwei Parkplätze im Keller!
- Ja. Die Wohnung wurde in jedem Detail verbessert, keine Arbeit zu planen!
Und das ist nicht alles! Die Residenz ist außergewöhnlich:
reservierter Fitnessraum, Empfangsraum, privater Außenraum der Residenz.
Eine Wohnung von außergewöhnlicher Ebene, befindet sich im Stadtzentrum von Hadera, einer der begehrtesten Gegenden der Stadt.
In der Nähe: Mixx Shopping Mall, Schulen, ganim und am Fuße: die französischsprachige Synagoge 'Habad, ca. 12 Autominuten vom Meer entfernt!
Eine seltene Gelegenheit!
Bonus, seinen außergewöhnlichen Preis: nur 2.150.000 NIS!
Um absolut zu sehen!
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736.
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen