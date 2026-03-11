  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Wohnquartier Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Chadera, Israel
von
$652,080
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34159
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung im renommierten SOHO-Komplex! - Im hochbegehrten modernen Komplex oberhalb des französischsprachigen Beth ́Habad von Hadera, - 4 Stück gut angeordnet von ca. 105 m2, - Panorama-Terrassenveranda offen südwestlich von ca. 12 m2, mit elektrischem Verschluss! - Großes, warmes Wohnzimmer, - 3 Schlafzimmer mit einer Master-Suite und einem sicheren Zimmer, - Ja. Im 8. Stock auf 13 mit Shabbat Aufzug, - Private Keller, - Zwei Parkplätze im Keller! - Ja. Die Wohnung wurde in jedem Detail verbessert, keine Arbeit zu planen! Und das ist nicht alles! Die Residenz ist außergewöhnlich: reservierter Fitnessraum, Empfangsraum, privater Außenraum der Residenz. Eine Wohnung von außergewöhnlicher Ebene, befindet sich im Stadtzentrum von Hadera, einer der begehrtesten Gegenden der Stadt. In der Nähe: Mixx Shopping Mall, Schulen, ganim und am Fuße: die französischsprachige Synagoge 'Habad, ca. 12 Autominuten vom Meer entfernt! Eine seltene Gelegenheit! Bonus, seinen außergewöhnlichen Preis: nur 2.150.000 NIS! Um absolut zu sehen! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanja, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$1,14M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Chadera, Israel
von
$652,080
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Alle anzeigen Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,72M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Zu verkaufen – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Charmantes Familienhaus mit Garten und Nebengebäude In der gesuchten Gegend von Armon Hanatsiv, entdecken Sie dieses angenehme Haus in Dou mishpahti von ca. 140 m2, verteilt auf zwei Ebenen und bietet eine helle und funktionale Wohnumgebung…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Alle anzeigen Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Im Herzen von Bait Vagan ist die neue Phase des Holyland-Komplexes endlich verfügbar, mit einer großen Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis zum Penthouse und Erdgeschoss
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen