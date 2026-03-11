  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
;
5
ID: 34499
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gershon Shats, 11

Über den Komplex

Français Français
Verkaufen in der gewünschten Gegend von Montefiore Gershon Schatz Street Im 3. Stock - Fassade 3 Zimmer von 60 m2 + Balkon von 15 m2 Meter inklusive Tiefgarage Aufzug Bau von nur 10 Mietern 2 Appartements pro Etage Leasing bis Ende August 2026 für eine Miete von 7.500 NIS pro Monat.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Sie sehen gerade
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerusalem, Israel
von
$896,610
Super 4 helle Zimmer Elegante und moderne Küche 3 geräumige Schlafzimmer 2 Badezimmer, eines mit Bad und WC, eines mit Dusche 1 zusätzliche separate Toilette Terrasse mit Teilsoucca Das Gebäude wird in pinouy binouy in ein paar Jahren Die Wohnung wird dann 30m2 verdienen Bereits 90% Untersch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Leuchtturm von 170m2 und 44m2 Terrasse, im 17. Stock eines modernen und renommierten Gebäudes an der Grenze zwischen Bet Veigan und Kyriat Heyovel, eine strategische Lage 2 Schritte von allen Dieses außergewöhnliche Anwesen wird Sie mit seinen Bänden, seinem natürlichen Licht und seinem Pano…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Tres bien entretenu avec cave
Aschkelon, Israel
von
$561,165
im Stadtteil Barnea, Apartment 4 geräumige Zimmer, mit Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Realting.com
Gehen