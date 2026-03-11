  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Aschkelon, Israel
von
$573,705
;
5
ID: 34313
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Français Français
eine schöne 4 Zimmer mit Meerblick schönes Gebäude

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$573,705
Andere Komplexe
Jerusalem, Israel
von
$736,725
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m…
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
In einem neuen Gebäude mit Aufzug und Aufzug von Shabbat, 5 Zimmer Wohnung sehr hell im 3. Stock. Die Wohnung verfügt über 4 Schlafzimmer, ein großes geräumiges Wohnzimmer, das sich auf einen angenehmen Balkon mit offenem Blick öffnet, sowie zwei Soccah Balkone von jeweils ca. 10 m2. Die W…
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
Holyland – Bezirk in voller Stadterneuerung, mit Bau von Geschäften, Synagogen und modernisierten Parks! Luxus Penthouse in einem Gebäude mit Prestigelobby, Fitnessraum und 3 Shabbat Aufzüge. 5 Zimmer (leicht auf 7 zu bewegen), 243 m2 Wohnfläche + 180 m2 Soukka Terrassen – insgesamt 423 m2…
