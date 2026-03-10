  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Tres bonne affaire

Wohnquartier Tres bonne affaire

Aschkelon, Israel
von
$511,005
;
10
ID: 34761
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Exodus

Über den Komplex

Français Français
schöne 4 Zimmer im kleinen Gebäude im Zentrum im neve adarim Bezirk, 3. Stock auf 5, Terrasse soucca, nicht zu verpassen

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Realting.com
