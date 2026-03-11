  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Raanana est immeuble recent

Wohnquartier Raanana est immeuble recent

Ra’anana, Israel
von
$1,14M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34364
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaHashmonaim, 18

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung von 4 Zimmern auf der Macabi Straße in Raanana. Neubau . Parkplatz im Keller. 4 Etage Terrasse soukka

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aschkelon, Israel
von
$592,515
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,70M
Wohnviertel Penthouse de reve
Jerusalem, Israel
von
$1,59M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Raanana est immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,14M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Penthouse 4 Zimmer 156m2 in neuem Projekt Kiriat Hayovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kultur…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude, in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße zu allen Jerusalem Luxus-Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum. Parkplatz und Keller für jede Wohnung Eintritt in 2027 Von 3 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
MOSHAVA GUERMANIT - in den Gärten von Katmon. Wohnung im Erdgeschoss mit einem riesigen Garten von ca. 370 m2 ruhig und grün + eine geschlossene Terrasse von 30 m2. Aufzug. Parkplatz. Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen