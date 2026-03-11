  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

$2,38M
ID: 34369
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hevra Hadasha, 5

Über den Komplex

5 Hevra Hadasha Straße Ruhige Straße bei Kikar Hamedina und Hauptstraßen. In einem neuen Projekt im Bau durch einen Immobilienfonds! Schöne ruhige und helle Wohnung 5 Zimmer (einschließlich Keller) 5. Stock (sehr hoch) 121 m2 plus ein Balkon von 12 m2 mit offener und unverbauter Aussicht! Renovierte Küche! Außergewöhnliche Promotoren Die Wohnung verfügt über eine sehr geräumige, standardmäßige Tiefgarage! Und eine Speisekammer von etwa 6 m2. Geplante Beschäftigung: 20. März

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
