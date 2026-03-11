  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Wohnquartier Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Aschdod, Israel
von
$1,19M
;
6
ID: 34583
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Zahal, 1 mgdly dmry

Über den Komplex

Français Français
Die Seltene Perle! City Apartment 4 Zimmer neu, Residenz mit Schwimmbad Dimri, 140m2 + 20m2 Terrasse + 10m2 Balkon, Keller, Parkplatz, Klimaanlage, 21. Stock Süd. Nie gelebt, sofort frei

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,912
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Chadera, Israel
von
$652,080
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Zu verkaufen bei 29 rue Bari, eine angesehene und gesuchte Adresse. In der Nähe der Straßenbahn. Im renommierten Immobilienprogramm TAMA des Entwickler Boulevard, derzeit in der Bauphase (Zahlung der Kosten und Erhalt der bevorstehenden Baugenehmigung) ! 4-Zimmer-Wohnung (119 m2 Wohnfläche +…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Magnificent einstöckiges Haus 5 Stück als neu! Privater Eingang zur Straße, 4 Orientierungen, ca. 165m2 roh, riesiger sehr grüner Garten rund um das Haus, großes geräumiges Wohnzimmer, Amerikanische Küche investiert, sehr schöne Dienstleistungen, Master-Suite mit Ankleideraum und Bad, zwei B…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
