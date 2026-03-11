  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite

Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
;
5
ID: 34608
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

Über den Komplex

In der Nahalat Benyamin Street, einen Steinwurf von der Kalisher Street, 5 Minuten zu Fuß von Neve Tsedek, sublime Class Gebäude mit schönen hohen Decken, 3 Zimmer von 60m2 mit Balkon, 1. Stock (wie ein 2. Stock) Aufzug, Michail

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
