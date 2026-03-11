Wohnquartier Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

  1. Realting.com
von
$2,19M
;
5
ID: 34540
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Gideon Hausner, 11

Über den Komplex

Français Français
Magnificent einstöckiges Haus 5 Stück als neu! Privater Eingang zur Straße, 4 Orientierungen, ca. 165m2 roh, riesiger sehr grüner Garten rund um das Haus, großes geräumiges Wohnzimmer, Amerikanische Küche investiert, sehr schöne Dienstleistungen, Master-Suite mit Ankleideraum und Bad, zwei Badezimmer, zentrale Klimaanlage, Fußbodenheizung, 3 Toiletten, 2 überdachte Parkplätze und Keller!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
